Kırşehir'de sahte içki operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalat ve satışına yönelik kent merkezinde operasyon başlattı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 24 litre sahte içki, 5 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan R.C, S.C. ve B.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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