Köye yapılan operasyonda şüphelinin ikametinde 1 kilogram kubar esrar, 118 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde E.K'nin kubar esrar imalat ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Köşker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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