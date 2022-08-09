Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

09.08.2022 17:55
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar ilçesine bağlı Köşker köyünde E.K'nin kubar esrar imalat ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Köye yapılan operasyonda şüphelinin ikametinde 1 kilogram kubar esrar, 118 gram kenevir tohumu, ruhsatsız 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Köşker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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