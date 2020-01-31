Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Kırşehir'de hayırsever Fazıl Bahadır, evini eğitim hizmetlerinde kullanılması amacıyla İl Özel İdaresine bağışladı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bağış nedeniyle valilik makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'de birçok hayırseverin bağışlarıyla eğitim hizmetlerinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Hayırseveri örnek davranışından dolayı kutlayan Akın, "Millet olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine büyük önem vermekteyiz. Hayırsever Fazıl Bahadır'ın bu bağışı da halkımızın eğitim-öğretime verdiği önemin bir göstergesidir. Kendisine, eğitime sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Vali İbrahim Akın ve hayırsever Fazıl Bahadır bağış protokolünü imzaladı.