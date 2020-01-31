Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği

6 saat önce

Kırşehir'de hayırsever Fazıl Bahadır, evini eğitim hizmetlerinde kullanılması amacıyla İl Özel İdaresine bağışladı.

Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği, System.String[]

Kırşehir'de hayırsever Fazıl Bahadır, evini eğitim hizmetlerinde kullanılması amacıyla İl Özel İdaresine bağışladı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bağış nedeniyle valilik makamında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'de birçok hayırseverin bağışlarıyla eğitim hizmetlerinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Hayırseveri örnek davranışından dolayı kutlayan Akın, "Millet olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine büyük önem vermekteyiz. Hayırsever Fazıl Bahadır'ın bu bağışı da halkımızın eğitim-öğretime verdiği önemin bir göstergesidir. Kendisine, eğitime sunduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Vali İbrahim Akın ve hayırsever Fazıl Bahadır bağış protokolünü imzaladı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:11:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]