Kırşehir'de eğitime hayırsever desteği - Son Dakika

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinin ek derslik inşaatı hayırsever desteğiyle tamamlanacak.

Merkezin ek derslik inşaatının tamamlanması için hazırlanan protokol, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Bademler Toptan Gıda Pazarlama Limited Şirketi yetkilisi Halil İbrahim Badem arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Akın, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinde özellikle gençlerin meslek öğrenmesine yönelik güzel çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Eğitimde hayırsever desteğine çok önem verdiklerini vurgulayan Akın, "Bademler Toptan Gıda Pazarlama Limited Şirketi, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezimizin ek derslik inşaatının bir kısmının yapımını üstlendi. Firma sahiplerine eğitime göstermiş olduğu bu katkıdan dolayı teşekkür ediyor, tüm hayırseverlerimizden de destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokol imza törenine Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti