Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

51 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akçakent kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 26 Aralık Çarşamba ara verilmesini kararlaştırdı.

Diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:01 Kaynak: AA

Akçakent, Kaman, Kırşehir, Güncel
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