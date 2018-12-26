Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli
51 dakika önce
Kırşehir'in Kaman ve Akçakent ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kırşehir
'in Kaman
ve Akçakent
ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akçakent kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 26 Aralık Çarşamba
ara verilmesini kararlaştırdı.
Diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:01 Kaynak: AA
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