Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

34 dakika önce

KIRŞEHİR Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
KIRŞEHİR Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Duyuruda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba (bugün) günü ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engellilerin aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." - Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:51 Kaynak: DHA

Kırşehir, Güncel
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