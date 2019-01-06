Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kırşehir
'in Kaman
ve Akpınar
ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaman ve Akpınar kaymakamlıkları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime 7 Ocak Pazartesi günü ara verilmesini kararlaştırdı.
İl merkezi ve diğer ilçelerde, kar yağışına göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:57 Kaynak: AA
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