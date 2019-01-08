Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

2 saat önce

KIRŞEHİR'de, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi.

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
KIRŞEHİR'de, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi.

Kırşehir'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hala devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Vali İbrahim Akın, Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı. - Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Kırşehir, Güncel
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