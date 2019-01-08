Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli
2 saat önce
KIRŞEHİR'de, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi.
KIRŞEHİR'de, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün 1 gün süreyle tatil edildi. Kırşehir
'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hala devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Vali İbrahim Akın, Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı. - Kırşehir
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20 Kaynak: DHA
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