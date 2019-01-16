Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

58 dakika önce

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın bir gün süre ile ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:29 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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