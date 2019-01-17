Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli

22 dakika önce

KIRŞEHİR'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
KIRŞEHİR'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle bugün il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:02 Kaynak: DHA

Kırşehir, Güncel
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