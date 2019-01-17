Kırşehir'de Eğitime Kar Engeli
22 dakika önce
KIRŞEHİR'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.
KIRŞEHİR'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle bugün il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - Kırşehir
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:02 Kaynak: DHA
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