Kırşehir'de Eğitime Kar Tatili
1 saat önce
Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
Kırşehir
'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırşehir'de kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilikçe, 17 Ocak 2019 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verilmesi kararı alınmıştır. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:18 Kaynak: İHA
Son Dakika! Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı
31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü