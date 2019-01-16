Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Eğitime Kar Tatili

Kırşehir'de Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir'de Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırşehir'de kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilikçe, 17 Ocak 2019 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verilmesi kararı alınmıştır. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:18 Kaynak: İHA

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