Kırşehir'de ekmeği 59 kuruşa düşüren rekabet

KIRŞEHİR'de fırın ve market işletmecileri arasındaki rekabet, daha önce 1,25 TL'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü. Ekmeği 59 kuruştan satan iş yerinde satışlar ikiye katlanırken, tüketiciler bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Kentte market ve fırın işletmecileri arasında bir süredir yaşanan rekabet, ekmek fiyatını 59 kuruşa kadar düşürdü. Kentte faaliyet gösteren küçük market işletmecisi Salih Soylu, geçen Temmuz ayından bu yana 1,25 TL'ye satılan 200 gram ekmeğin fiyatını 59 kuruşa düşürdü. Vatandaşlar, fiyatın düşmesiyle birlikte markette satılan ekmeğe yoğun ilgi gösterdi. İş yerinde ekmek satışı ikiye katlandı.

Market işletmecisi Salih Soylu, ekmeğin fiyatını düşürmesiyle birlikte bazı fırın ve marketlerde de ekmeğin fiyatının düşürüldüğünü söyledi. Soylu, "Vatandaş bu durumdan oldukça memnun. Fırıncıların kendi aralarında yaptığı rekabetten dolayı ulusal mağazalara 75 kuruştan teklif edip, onlara ekmek satmalarından dolayı başladı bu durum. Biz de yerel işletmeci olarak buna karşı geldik. Biz de dedik ki bunlara nispet olsun, fiyat olarak 59 kuruş yazdık, gayet de güzel oldu. Halk bizden yana. Bazı yerlerde belirsizlik olabilir. Bazıları 75 kuruş, 1 TL, 1,25 TL yazmış olabilir. Onların fırınları ona göre destek vermiş. Bizim aldığımız fırınlar da bize destek veriyor. Onlar küçük esnafla uğraşıyorlar. Küçük esnafı bitirmeye çalışıyorlar. Bunu kimse inkar edemez artık" dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, fırın ve marketlerde belirsizlik gösteren ekmek fiyatları ile ilgili "Burada Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne büyük görev düşüyor. Ekmek kaliteli mi çıkıyor kalitesiz mi çıkıyor, denetlenmesi lazım. Kırşehir ahi şehri. Vatandaşın düzgün ekmek yemesi gerekiyor. Ahi şehrine yakışır şekilde rekabet olması lazım. Vatandaşın bakkalın sattığı ile marketin sattığının fişini mutlaka alması lazım. Belli bir fiyatın altına düştüğünde onlar da ceza yerler" diye konuştu.

Tüketicilerden Zeynep Yazıcı, "Ekmek satışları 59 kuruşa düşmüş. Biz şu anda çok memnunuz. Küçük esnafların hepsinin yanındayız" diye konuştu. Havva Yiğit ise "Daha önceden 1,25 TL'den alıyorduk. Şimdi 4 tane alıyorum. Bu durumdan da oldukça memnunum" dedi.