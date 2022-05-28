Kırşehir'de ekmek üretim ve satış yerleri denetlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de ekmek üretim ve satış yerleri denetlendi

28.05.2022 13:27
Kırşehir'de ekmek üretim ve satış yerleri denetlendi

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki ekmek üretim ve satış yerlerini denetlediği bildirildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki ekmek üretim ve satış yerlerini denetlediği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mehmet Güzeltaş ile ekiplerin kentteki ekmek üreten fırınlar ile ekmek satış noktalarını, vatandaşın sağlıklı tüketimi için denetlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, vatandaşın temiz, güvenli ve kaliteli hizmet alması amacıyla ekmek, ekmek çeşitleri, pide üreten fırınlar ile satışını yapan işletmelerin denetim ve kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

İmalathane ve satış yerlerinin istenilen şartlara uygunluğunun kontrol edildiğini vurgulayan Seçen, "İl Müdürlüğü olarak birden fazla ekip ile sürekli sahada gıda denetimi yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya hijyenik ortamlarda ulaşmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

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