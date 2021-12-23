Üye Girişi
Kırşehir'de ekmek zamlandı - Son Dakika

Kırşehir'de ekmek zamlandı

23.12.2021 10:11
Kırşehir'de ekmek zamlandı

Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, şehirde alınan ortak karar ile 200 gram ekmeğin Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş olduğunu açıkladı.

Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, şehirde alınan ortak karar ile 200 gram ekmeğin Pazartesi gününden geçerli olmak üzere 2 lira 25 kuruş olduğunu açıkladı.

Birlik Başkanı Öztürk açıklamasında; "Kırşehir'de 15 gün öncesinden Ticaret İl Müdürlüğü Başkanlığında Esnaf Odaları, TSO, ilçe temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda 200 gram ekmeğin 2 lira 25 kuruş olarak kararı çıkmıştı" dedi. Ekmek zammı ile ilgili gerekli onayın da geldiğini açıklayan Birlik Başkanı Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Pazartesi gününden geçerli olmak üzere ekmek fiyatları zamlı olacak. Fırıncıların da artan piyasa koşulları göz önüne alınarak ekmek zammı gerekli görüldü. Kırşehir'de kaliteli ve uygun ekmeği daima talep ediyoruz. Fırıncının karı göz önüne alınırken yapılan zam uygulamasında komşu illerde kıstas alındı. Ekmek kalitesi noktasında bütün birimler takipçide olacaklar" diye konuştu.

(İHA)

Kırşehir'de ekmek zamlandı

Pazartesi, Kırşehir, Ticaret, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de ekmek zamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Bir hamle de Merkez Bankası'ndan! Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!         
10:26
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor         
10:14
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:25 Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!
10:24 "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti
10:20 Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak
10:14 Son Dakika: Bestekar ve yorumcu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında yaşamını yitirdi
10:14 Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
10:11 Yurt dışından getirilen telefonlar için bandrol ücreti belirlendi
09:58 Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
09:43 İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı
09:33 İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:37:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de ekmek zamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement