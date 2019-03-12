Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de El Yazması Kitap Ele Geçirildi

Kırşehir'de El Yazması Kitap Ele Geçirildi

34 dakika önce

Kırşehir'de tarihi değeri bulunan el yazması kitap, kilime sarılı halde polis tarafından bulundu.

Kırşehir'de El Yazması Kitap Ele Geçirildi, System.String[]
Kırşehir'de tarihi değeri bulunan el yazması kitap, kilime sarılı halde polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik ekipleri, tarihi değeri bulunan el yazması bir kitabın Mardin'den İstanbul'a götürüleceği bilgisi ile harekete geçti. Ankara- Kayseri karayolu Kaman yol kavşağında, İstanbul plakalı bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede, koltuk yanında kilimin içine sarılmış halde saklanan ve deri sayfalar üzerine İbranice olduğu değerlendirilen yazıların bulunduğu tarihi nitelikte kitap buldu. Ön kısmında dört farklı kuş figürü, ön kapağın ortasında ise altı köşeli geometrik şekil ve kırmızı taş bulunan 16 sayfalık kitaba el koyan ekipler, araçtaki E.Ş. ve K.G.'yi gözaltına aldı. Otomobilin torpido gözünde ise 1 kuru sıkı tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesine ve polis ekiplerinin incelemesine göre, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kitap, araştırma yapılmak üzere Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Polis, Kırşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti' Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 12:37:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de El Yazması Kitap Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]