Kırşehir'de El Yazması Kitap Ele Geçirildi
34 dakika önce
Kırşehir'de tarihi değeri bulunan el yazması kitap, kilime sarılı halde polis tarafından bulundu.
Kırşehir
'de tarihi değeri bulunan el yazması kitap, kilime sarılı halde polis tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü
KOM ve Narkotik
ekipleri, tarihi değeri bulunan el yazması bir kitabın Mardin
'den İstanbul
'a götürüleceği bilgisi ile harekete geçti. Ankara- Kayseri
karayolu Kaman
yol kavşağında, İstanbul plakalı bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları incelemede, koltuk yanında kilimin içine sarılmış halde saklanan ve deri sayfalar üzerine İbranice olduğu değerlendirilen yazıların bulunduğu tarihi nitelikte kitap buldu. Ön kısmında dört farklı kuş figürü, ön kapağın ortasında ise altı köşeli geometrik şekil ve kırmızı taş bulunan 16 sayfalık kitaba el koyan ekipler, araçtaki E.Ş. ve K.G.'yi gözaltına aldı. Otomobilin torpido gözünde ise 1 kuru sıkı tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin ifadesine ve polis ekiplerinin incelemesine göre, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen kitap, araştırma yapılmak üzere Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:03 Kaynak: İHA
Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü
Slovenya'da Bir Kadın Sigorta Dolandırıcılığı İçin 'Elini Bilekten Kesti'
Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız