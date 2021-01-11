Kırşehir'in Mucur ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş (18), Mucur ilçesi Kurugöl köyünde direkte meydana gelen arızayı tamir ederken akıma kapıldı. Mucur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından direkten indirilen Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR