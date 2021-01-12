Kırşehir'de elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika

Kırşehir'in Mucur ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi.

Mucur Devlet Hastanesi morgundan alınan Kerem Aktaş'ın (18) cenazesi, Aşıkpaşa Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Aktaş'ın cenazesi defnedildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan Kerem Aktaş, akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

Bu arada, Aktaş'ın vefatı nedeniyle Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü mesaj yayımladı.

Mesajda, Kerem Aktaş'ın okçuluk branşında başarılar elde ettiği belirtildi.

Aktaş'ın çok sevdiği okçuluk sporuna 2014 yılında yaz spor okullarında başladığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Efendiliğiyle ve yeteneğiyle çok sevdiği okçuluk branşında birçok Türkiye şampiyonalarına katıldı. En son 2019 yılında Antalya'da düzenlenen Açık Hava Türkiye Şampiyonasında takım arkadaşı Betül Demirbaş ile okçuluk branşında Türkiye dördüncüsü olmuşlardı. Kısa zamanda sporculuk hayatında birçok sportif başarı elden ve genç yaşında hayatını kaybeden sporcumuz Kerem Aktaş'a Allah'tan rahmet, kederli ve acılı ailesine baş sağlığı dileriz."