Kırşehir'de elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

Kırşehir'de elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaman ilçesi Hacıpınar Mahallesi'nde kullandığı aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direklerine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü E.T. (41), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
E.T. (41) yönetimindeki 40 KK 959 plakalı hafif ticari araç, Kaman ilçesinin Hacıpınar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 2 elektrik direğine çarpmış, ağır yaralanan sürücü Kaman Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
- Kaynak: AA
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