Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanı - Son Dakika
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Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanı

6 saat önce

Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanıKırşehir'de emekli öğretmen Ayşe Tekin'e (65) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'halk ozanı' unvanı verildi.

Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanı

Kırşehir'de emekli öğretmen Ayşe Tekin'e (65) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'halk ozanı' unvanı verildi.

UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı' müzik dalında tescillenen ve 'Bozkır'ın tezenesi' Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de emekli halk eğitim öğretmeni 3 çocuk annesi Ayşe Tekin, kentin ilk kadın halk ozanı oldu. Ayşe Tekin, açıklanan sonuç ile mutlu olduğunu belirterek, UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehir Ağı' müzik dalında tescillenen Kırşehir'de ilk kadın halk ozanı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Müziğe merakım çocukluk yıllarına kadar dayanır. Yıllar geçtikten sonra besteler de yapmaya başladım. Çalarım, söylerim, 50'nin üzerinde bestelerim var, şiirler yazarım dedi.

Kırşehir'de emekli öğretmene 'halk ozanı' unvanı

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:45 Kaynak: DHA
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