Kırşehir'de engelli bireyler kurslarla hayata hazırlanıyor - Son Dakika
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Kırşehir'de engelli bireyler kurslarla hayata hazırlanıyor

22.02.2022 17:05
Kırşehir'de engelli bireyler kurslarla hayata hazırlanıyor

Kırşehir Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, danışmanlık hizmeti ve beceri kurslarıyla sosyal hayata katılıyor.

Kırşehir Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, danışmanlık hizmeti ve beceri kurslarıyla sosyal hayata katılıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, merkezde kalan öğrencilerin Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki kurs atölyelerini ziyaret ederek, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz ve Hamza Çam'dan atölyelerde verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldığını ifade etti.

Engellilerin sosyal hayata adaptasyonu için yapılan ziyareti anlamlı bulduklarını belirten Ekicioğlu, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini aktardı.

Kervansaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hizmet alan öğrencilere yarıyıl tatilinde karne töreni düzenlediklerini ve başarı belgesi verdiklerini anımsatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Verilen aranın ardından resim, beden eğitimi, müzik, psikolojik danışmanlık gibi hizmet ve eğitimlerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Engelli kardeşlerimiz sosyal hayata adaptasyon bağlamında Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgiler aldılar. Yapılan ziyareti anlamlı kılan bir olay da kursiyerlerimizden Arda Özayabakan'ın doğum gününü hep birlikte kutlamak oldu."

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Neşet Ertaş, Kervansaray, Kırşehir, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de engelli bireyler kurslarla hayata hazırlanıyor - Son Dakika


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