Kırşehir'de engelli ve eski hükümlü 21 kişi kendi işini kurmak için başvuru yaptı - Son Dakika

Kırşehir'de, engelli ve eski hükümlü 21 kişi, kendi işini kurmak için Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne (İŞKUR) başvurdu.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında Kırşehir Valiliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, daha önce hazırlanan eylem planı ve uygulama sonuçlarıyla ilgili kurula bilgi verdi.

Kaya, 2020 yılı ikinci döneminde engelli ve eski hükümlü 21 kişinin kendi işini kurmak için başvuruda bulunduğunu, dosyaların Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderildiğini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara'nın cinsiyet eşitliği, genç istihdamı ve çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin bilgi vermesinin ardından gündemdeki konular görüşüldü.

Toplantıda, Kaman İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hasta ve yaşlı hizmet alanı, hasta ve yaşlı bakımı ile ilgili yeni alanların açılması talebi kabul edildi.