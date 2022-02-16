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Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

16.02.2022 13:45
Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Kırşehir'de KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takip sonrası 8 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şüphelileri bir süre izledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında 1 adet tabanca, 1 hassas terazi, 27. 90 gram esrar maddesi, 19.54 gram metamfetamin ve suçlardan elde edilen 13 bin 720 liraya para yakaladı.

Emniyette ifadeleri alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak E-Tipi cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

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Kaçakçılık, Uyuşturucu, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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