Kırşehir'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kırşehir'de eşi tarafından 4 gün önce silahla vurularak yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kervansaray Mahallesi'ndeki evlerinde 2 Eylül'de kavga ettiği eşi B.Ö'nün tabancayla ateş açarak yaraladığı S.Ö, tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ö. tutuklanmıştı.