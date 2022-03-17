Kırşehir'de eşini öldüren koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Kırşehir'de eşini öldüren koca hakim karşısına çıktı

17.03.2022 16:14
Kırşehir'de eşini öldüren koca hakim karşısına çıktı

Kırşehir'de tabancayla eşini öldüren kocanın yargılanmasına başlandı.

Kırşehir'de tabancayla eşini öldüren kocanın yargılanmasına başlandı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Songül Ö'yü öldürdüğü suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık B.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

B.Ö, savunmasında, Songül Ö'nün ikinci eşi olduğunu, önceki evliliğinden olan 3 çocuğunu görme meselesi yüzünden sürekli tartıştıklarını söyledi.

Olay günü eve geldiğinde yeniden tartıştıklarını belirten B.Ö, "Tartışma sırasında hakaret ve tehditlerde bulundu. O sırada evde gaz kokusu vardı. Vanayı kapatmak için kalktığımda 'evi yakacağım, seni de öldüreceğim' diye tehdit etti. Bu sırada eşim bana zarar vermesin diye koltuğun altında olan tabancayı alıp dışarı çıkmak istedim. Arbede sırasında silah kendiliğinden patladı ve eşim yaralandı." iddiasında bulundu.

Şoka girerek bilinçsiz hareketlerle evden ayrıldığını anlatan B.Ö, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da B.Ö'nün akıl sağlığının yerinde olmadığını düşündüklerini öne sürerek, İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını talep etti.

Olayla ilgili 2 tanığı dinleyen mahkeme heyeti, sanık avukatının talebinin reddine, B.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Kırşehir kent merkezindeki bir evde 30 Ağustos 2021'de karı koca arasında yaşanan kavgada Songül Ö, tabancayla yaralanmış, 5 gün sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan B.Ö, tutuklanmıştı.

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Kırşehir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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