Kırşehir'de eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Kırşehir'de yaklaşık 13 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediyesi meclis üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak canavarca hislerle öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından tutuklu yargılanan R.A, M.K, G.K, F.K. ile tutuksuz sanıklar M.D, A.S. ve Ö.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Kırışık'a ait bağ evinde bulunan ve " Almanya'ya gidiyorum" el yazılı notla ilgili Ankara Kriminal Polis Laboratuvarından gelen rapora ilişkin sanıkların savunması alındı.

Raporda el yazısının kendisine ait olduğu değerlendirilen kadın sanın F.K, suçlamaları kabul etmeyerek, "9 aydır tutukluyum. Bağ evini de anahtarları da bilmiyorum. Olayla ilgim yok. Ben cinayet işleyecek bir insan değilim. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da Hasan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgilerinin bulunmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Müşteki Mustafa Kırışık da ağabeyinin kaybolmasından sonra bulunan aracında bağ evinin anahtarlarının olmadığını belirterek, "Bağ evinin anahtarları ağabeyimin arabasında olurdu. Araba teslim edildiğinde anahtarlar yoktu. Eve hırsız olarak girmelerine gerek yok, çünkü anahtar kendilerindeydi. Almanya olayını da zaten onlar uydurmuştu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Aralık 2021'e erteledi.

Davanın geçmişi

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi meclisi üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda R.A, M.K, G.K, F.K. M.D, A.S, Ö.K. hakkında 2019 yılında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dava devam ederken Hasan Kırışık'a ait bağ evinde bulunan ve "Almanya'ya gidiyorum" yazan el yazması notun Ankara Kriminal Polis Laboratuvarındaki incelemesinde sanıklardan birine ait olduğuna yönelik değerlendirme bulunması üzerine tutuksuz sanıklardan R.A, M.K, G.K. ve F.K. tutuklanmıştı.