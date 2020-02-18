Kırşehir'de, eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de, eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı - Son Dakika

Kırşehir'de, eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı

7 saat önce

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Kırşehir'de, eski komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı, System.String[]

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.


Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli soruşturma kapsamında aranan ve Kırşehir'de bulunduğu tespit edilen komiser yardımcısı Ş.K'yi kent merkezindeki bir adreste yakaladı.


Emniyete götürülen Ş.K'nin işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü ile gönderileceği belirtildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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