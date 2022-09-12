Kırşehir Valisi Buhara'ya Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Buhara'ya Ahilik Haftası ziyareti

12.09.2022 17:26
Kırşehir Valisi Buhara'ya Ahilik Haftası ziyareti

Kırşehir'de, esnaf temsilcileri 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Kırşehir'de, esnaf temsilcileri 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarete Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ile esnaf odalarının yöneticileri katıldı.

Vali Buhara, ziyarette yaptığı konuşmada, Ahiler diyarı Kırşehir'de esnafın kardeşlik ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak hareket etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İş ve meslek ahlakına yönelik bir yapı olarak düşünülen Ahiliğin milli birlik ve bütünlüğün tesisinde önemli bir rol oynadığını belirten Buhara, "Şehrimizin en önemli değerlerinden olan Ahilik geleneğini tüm dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmakta esnaflarımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu vesileyle, bir kere daha tüm Kırşehirli hemşerilerimizin ve esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Valisi Buhara'ya Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir Valisi Buhara'ya Ahilik Haftası ziyareti - Son Dakika
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