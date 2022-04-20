Kırşehir'de esnaf ve hayırseverler zekatla ilgili bilgilendirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de esnaf ve hayırseverler zekatla ilgili bilgilendirildi

20.04.2022 16:27
Kırşehir'de esnaf ve hayırseverler zekatla ilgili bilgilendirildi

Kırşehir Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesince esnaf ve hayırseverlere yönelik zekat bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesince esnaf ve hayırseverlere yönelik zekat bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldığı bildirildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir İl Müftülüğü ile TDV Kırşehir Şubesi iş birliğinde zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla kentteki bazı esnaf ve hayırseverler ziyaret edildi.

Zekatın yanı sıra fitre, fidye ve ramazan ayında gerçekleştirilebilecek programlar hakkında bilgi veren İl Müftüsü Mehmet Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde müftülüklerce zekat bilincinin daha fazla yaygınlaşması için çalışma yaptıklarını aktardı.

Yaman, "Zekatın sadece ramazan ayına mahsus bir ibadet olmadığını hatırlattık. Vatandaşlarımız yardımlarını, bağışlarını, fitrelerini, fidyelerini ve zekatlarını İl Müftülüğü ile TDV Kırşehir Şubelerine ulaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının kitapları esnaf ve hayırseverlere hediye edildi.

Kırşehir'de esnaf ve hayırseverler zekatla ilgili bilgilendirildi

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Türkiye Diyanet Vakfı, Kırşehir, Zekat, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de esnaf ve hayırseverler zekatla ilgili bilgilendirildi - Son Dakika


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