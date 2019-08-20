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Kırşehir'de ev yangını

12 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Benzer köyünde Ümit Atak'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kırşehir, Kaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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