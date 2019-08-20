Kırşehir'de ev yangını
12 dakika önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Kırşehir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: AA
'in Kaman
ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Benzer köyünde Ümit Atak'a ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan yangını söndürdü.
Yangında maddi hasar meydana geldi.
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