Evde çıkan yangında bir çocuk öldü - Son Dakika

Kırşehir'de bir evde çıkan yangında 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yenice Mahallesi 171. Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangında yaralanan Neslihan Alp ile çocukları Alperen (13) ve Aybüke Baysal, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen Baysal, hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anne ile diğer çocuğu, vücudundaki yanıklar nedeniyle ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.