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Kırşehir'de evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

6 saat önce

KIRŞEHİR'de İsmet Uygun (75), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kırşehir'de evde çıkan yangını itfaiye söndürdü, System.String[]

KIRŞEHİR'de İsmet Uygun (75), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Uygun, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yenice mahallesi Atatürk caddesi üzerindeki Ekicioğlu apartmanında meydana geldi. 3 katlı binanın 1'nci katında İsmet Uygun'un yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından yangın çıktı. Yangını görenler iftaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Uygun'u da dışarıya çıkardı. Uygun, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise binanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırşehir, İtfaiye, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:16 Kaynak: DHA
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