Kırşehir'de evinin çatısından düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlı ekibi, Şahin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım