Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de fabrika işçilerine yangın ve tahliye tatbikatı
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Kırşehir'de fabrika işçilerine yangın ve tahliye tatbikatı

13 dakika önce

Kırşehir'de şeker fabrikasında çalışan işçilerle yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Kırşehir'de fabrika işçilerine yangın ve tahliye tatbikatı, System.String[]
Kırşehir'de şeker fabrikasında çalışan işçilerle yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, özel ve resmi kurumlarda çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırılması amacıyla planlanan eğitim çalışmaları devam ediyor.
Kentteki özel bir şeker fabrikasının çalışanlarına tatbikat öncesi, iş yerlerinde ve evde yangın çıkması durumunda nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.
Yangın riski oluşturan potansiyel tehditler, yangının türüne göre kullanılan söndürme metotları ve söndürme cihazları hakkında ayrıntılı sunum yapan AFAD ekipleri, oluşabilecek herhangi bir yangın sonrası yapılacak işler, toplanma bölgesi, toplanma bölgesinde ne yapılacağı ve yangın tüpü kontrollerinin belli periyotlarla yapılması gerektiği üzerinde uygulamalı anlattı.
Fabrika bahçesinde güvenli bir alana toplanan personele, yangına müdahale yöntemleri işçilerle birlikte tatbikat yapılarak gösterildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:12 Kaynak: AA
AFAD, Kırşehir, Güncel
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