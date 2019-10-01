Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

2 saat önce

Kırşehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.

Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaman Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği arama kararı üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken geçen yıl temmuz ayında meslekten ihraç edilen eski yüzbaşı O.G'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Jandarma, yapılan istihbarat çalışması sonucunda O.G'yi Kaman ilçesinde yaşadığı evde gözaltına aldı.

O.G, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek.

Jandarma, Kırşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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