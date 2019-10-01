Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu
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Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Kırşehir'de Fettullahçı terör örgütü üyesi, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.

Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Kırşehir'de Fettullahçı terör örgütü üyesi, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.


Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken geçen yıl Temmuz ayında meslekten ihraç edilen eski yüzbaşı O.G'nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma, yapılan istihbarat çalışması sonucunda O.G'yi Kaman ilçesinde yaşadığı evde gözaltına aldı.


O.G, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:34 Kaynak: İHA
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