Kırşehir'de, FETÖ yapılanması duruşmaları - Son Dakika

Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında açılan davada hakim karşısına çıkan 4 eski astsubaydan 2'sine 6 yıl 3'er ay hapis, etkin pişmanlıktan yararlanan 2 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski astsubaylardan tutuklu A.K, tutuksuz sanıklar M.G, E.Ü. ve M.M. ile avukatları katıldı.
Sanık ve avukatlarının berat talebinde bulunduğu mahkemede mahkeme heyeti, sanıklardan A.K. ve E.Ü.'ye örgüt üyeliğinden 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan M.M. ve M.G'ye 2 yıl 1'er ay hapis cezası vererek, sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. - KIRŞEHİR
- Kaynak: İHA
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