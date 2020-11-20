Kırşehir'de, FETÖ yapılanması duruşmaları - Son Dakika

Kırşehir'de, FETÖ yapılanması duruşmaları

Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında açılan davada hakim karşısına çıkan 4 eski astsubaydan 2'sine 6 yıl 3'er ay hapis, etkin pişmanlıktan yararlanan 2 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında açılan davada hakim karşısına çıkan 4 eski astsubaydan 2'sine 6 yıl 3'er ay hapis, etkin pişmanlıktan yararlanan 2 sanığa 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski astsubaylardan tutuklu A.K, tutuksuz sanıklar M.G, E.Ü. ve M.M. ile avukatları katıldı. Sanık ve avukatlarının berat talebinde bulunduğu mahkemede mahkeme heyeti, sanıklardan A.K. ve E.Ü.'ye örgüt üyeliğinden 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlıktan yararlanan M.M. ve M.G'ye 2 yıl 1'er ay hapis cezası vererek, sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti. - KIRŞEHİR

Son Dakika

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin

Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı

Kaçak sürücünün gazabına uğrayan yaşlı çift isyan etti: Bu ilk değil, polisten kaçan bizim duvara vuruyor

Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor

Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar

Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi

Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim

Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu