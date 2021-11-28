Yelek Köyünde Fidanlar Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Kaman ilçesine bağlı Yelek köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Yelek Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köyde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Milletvekilimiz Mustafa Kendirli, Kaman Kaymakamı Mehmet Usta, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, Köy Muhtarı Oğuzhan Çoban, Dernek Başkanı Ahmet Maraş ve köy halkı katıldı.

Fidan dikim etkinliğine katılan vatandaşlarla sohbet eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, ağaçlandırmanın önemini vurgulayarak daha yeşil, daha temiz bir çevre için fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Konuşmasının devamında, dünyada yaşanan iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara değinen Valimiz Sayın İbrahim Akın, ilimiz genelinde ağaçlandırma çalışmalarına önem verdiklerini belirterek etkinliği düzenleyen dernek yöneticilerine ve Yelek Köyü halkına teşekkür etti.

Program, Sayın Valimiz ve beraberindeki protokolün köyde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte fidanları toprakla buluşturması ile sona erdi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, fidan dikim etkinliğinin ardından köy kıraathanesinde köylülerle sohbet etti.