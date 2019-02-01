Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Firar Eden Zanlı Mardin'de Yakalandı

Kırşehir'de Firar Eden Zanlı Mardin'de Yakalandı

1 saat önce

Kırşehir'de firar eden zanlı Mardin'de yakalandı Cezaevinden firar eden zanlı kaldığı eve düzenlenen şafak operasyonu ile yakalandı MARDİN - Mardin'de 2010 adam öldürme sucundan cezaevine gönderilen ve 6 yıl sonra sevk edildiği Kırşehir Açık Cezaevi'nde cezasını çekerken firar eden zanlı,...

Kırşehir'de firar eden zanlı Mardin'de yakalandı
Cezaevinden firar eden zanlı kaldığı eve düzenlenen şafak operasyonu ile yakalandı

MARDİN - Mardin'de 2010 adam öldürme sucundan cezaevine gönderilen ve 6 yıl sonra sevk edildiği Kırşehir Açık Cezaevi'nde cezasını çekerken firar eden zanlı, jandarma ekiplerinin şafak operasyonu ile yakalandı.
Mardin'de 2010 yılında kasten adam öldürmek suçundan tutuklanıp cezavine konulan ardından 2016 yılında Kırşehir Açık Cezaevi'ne nakledilen M.B., Mart 2016'da cezaevinden firar etti. Yaklaşık 3 yıldır araması bulunan zanlı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaldığı eve düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Zanlı, cezasının geri kalan bölümünü çekmesi için Mardin Cezavi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Kırşehir, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İnternetten Araç Teybi Siparişi Veren Vatandaş, Kutuyu Açınca Şoke Oldu Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 17:04:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Firar Eden Zanlı Mardin'de Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]