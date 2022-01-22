Kırşehir'de fırtına elektrik tellerini kopardı - Son Dakika

Ankara karayolunda, kar ve fırtına nedeniyle yüksek gerilim hatları zarar görürken, kopan teller trafikte aksamalara neden oldu.

Kırşehir- Ankara karayolu Akpınar ilçesi yakınlarında kar ve fırtına yüksek gerilim hatlarına zarar verdi. Fırtına nedeniyle yüksek gerelim hatlarında eğilmeler meydana gelirken, kopan teller ise, trafikte aksamalara neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. MEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışma başlattı.