Kırşehir'de fırtınadan çatısı uçan mandırada hasar oluştu - Son Dakika

Kırşehir'de, fırtına nedeniyle çatısı uçan mandırada hasar meydana geldi.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, öğleden sonra zaman zaman fırtınaya dönüştü.
Merkeze bağlı Tepesidelik köyünde fırtına nedeniyle besicilik yapılan bir mandıranın çatısı uçtu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, mandıraya giderek hasar tespit çalışmasına katıldı.
Kent merkezinde de çatılarda meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle Kırşehir İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.
İtfaiye ekipleri, çatılardaki olumsuzlukları gidermek için açtığı itfaiye merdiveninde rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA
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