Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

KIRŞEHİR'de fuhuş yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

KIRŞEHİR'de fuhuş yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran, Aşıkpaşa ve Kından mahallesindeki 4 eve fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Evlerde Azeri uyruklu A.N. (34), A.H. (39), N.A. (33), Türkmenistan uyruklu A.H. (39) adlı kadınlar yakalandı. Kadınları fuhşa sürükledikleri şüphesiyle M.G. (53), S.T. (33.) ve S.A. (32) da gözaltına alındı. 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, fuhuş yapılan evler Zührevi Hastalık ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Kararı gereğince mühürlendi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler
Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi 'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:14:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]