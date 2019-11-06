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Kırşehir'de futbol turnuvası

7 saat önce

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı toplum ve birey hedefi doğrultusunda "Sağlık için hareket et" sloganıyla futbol turnuvası düzenledi.

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Kırşehir Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı toplum ve birey hedefi doğrultusunda "Sağlık için hareket et" sloganıyla futbol turnuvası düzenledi.

"Sağlıklı Bireyler, Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gelecek Projesi" kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) halı sahasında düzenlenen turnuvanın açılışına Kırşehir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, protokol üyeleri ve takım sporcuları katıldı.

Karakaya, turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, spor alışkanlığının artırılması gerektiğini belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ve turnuvanın startını vermekten mutlu olduklarını dile getiren Rektör Karakaya, sporun hayatın tüm alanına dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından turnuva müsabakaları başladı.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:20 Kaynak: AA
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