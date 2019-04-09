Kırşehir'de Futsal İl Birinciliği Müsabakaları
1 saat önce
Kırşehir'de, okul sporları faaliyet programında yer alan küçük erkekler ve kızlar futsal il birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Kırşehir
'de, okul sporları faaliyet programında yer alan küçük erkekler ve kızlar futsal il birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Spor Salonundaki müsabakalar çekişmeli maçlara sahne oldu.
Final karşılaşmalarının ardından küçük kızlarda Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
İmam Hatip İlkokulu birinci, Kırşehir Koleji ikinci oldu.
Küçük erkeklerde ise Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip İlkokulu birinci, Abdulkadir Özcan İmam Hatip İlkokulu ikinci, Mucur Hürriyet
İlkokulu üçüncü, 24 Aralık
İlkokulu dördüncülüğü elde etti.
Müsabakaların ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve antrenörler tarafından verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA
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