Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı

6 saat önce

Kırşehir'de gaz yağı dökülen sobanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı, System.String[]

Kırşehir'de gaz yağı dökülen sobanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan İ.U. (74), evindeki sobaya gaz yağı döktü.

Aniden parlayan sobanın patlaması sonucu İ.U. yaralandı. Evde çıkan yangın, komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İ.U, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırşehir, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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