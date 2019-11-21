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Kırşehir'de gaz yağı dökülen soba patladı: 1 yaralı
6 saat önce
Kırşehir'de gaz yağı dökülen sobanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Kırşehir'de gaz yağı dökülen sobanın patlaması sonucu bir kişi yaralandı.
Yenice Mahallesi'nde yaşayan İ.U. (74), evindeki sobaya gaz yağı döktü.
Aniden parlayan sobanın patlaması sonucu İ.U. yaralandı. Evde çıkan yangın, komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İ.U, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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