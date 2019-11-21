Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı

6 saat önce

Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralıKIRŞEHİR – Kırşehir'de kül ve gaz yağını yan yana koyan bir kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı

KIRŞEHİR – Kırşehir'de kül ve gaz yağını yan yana koyan bir kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden İ.U., sabah erken saatlerde içinde köz bulunan soba kovasını balkona gaz yağı ile birlikte koydu. Bir süre sonra ısınmanın da etkisiyle gaz yağı patladı. Çevrede bulunan esnafında zarar gördüğü patlamada yaralanan İ.U., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.U.'nun evinde polis inceleme başlattı.

Çevrede bulunan esnaflar ise Kırşehir Belediyesi İtfaiye birimlerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından kaldırım ve dükkanlarında temizleme çalışması yaptı. Yaşanan patlama ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı

Atatürk Caddesi, Kırşehir, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 04:38:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de gaz yağı patladı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]