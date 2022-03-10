Kırşehir'de geçen yıl 850 iş yeri açıldı, 355 iş yeri kapandı - Son Dakika
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Kırşehir'de geçen yıl 850 iş yeri açıldı, 355 iş yeri kapandı

10.03.2022 10:04
Kırşehir'de geçen yıl 850 iş yeri açıldı, 355 iş yeri kapandı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 2021 yılında 850 iş yerinin açıldığını, 355 iş yerinin kapandığını bildirdi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, 2021 yılında 850 iş yerinin açıldığını, 355 iş yerinin kapandığını bildirdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, 2021 yılında Kovid-19 salgınının etkisinin hissedildiğini, esnafın da bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Açılan iş yeri sayısının kapanandan daha fazla olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"355 iş yeri kapanırken 850 yeni iş yeri açıldı. İlimizde bu oranın yüksek olması elbette bizleri umutlandırıyor. Ancak girişimci vatandaşlarımız esnaflığa adım attıklarında onlara istikrar sağlayacak bir ortamın da oluşturulması önemli. Gerek ekonomik gerekse sosyal olarak esnaflığın faydasını görmelidir. Tekelleşmiş ticaret altında ezilmemelidir. Bunun için görev, yasalarımıza düşüyor. Perakende ticaret yasası esnafın yolunu açacak şekilde düzenlenmeli."

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Esnaf ve Sanatkarlar, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de geçen yıl 850 iş yeri açıldı, 355 iş yeri kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir'de geçen yıl 850 iş yeri açıldı, 355 iş yeri kapandı - Son Dakika
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