Kırşehir'de geleceğe nefes olabilmek için müzenin etrafına fidan dikildi - Son Dakika

"Geleceğe Nefes Ol Kampanyası" kapsamında Kırşehir Müzesinin yeni binasının etrafına sedir, ardıç ve iğneli çam fidanı dikildi.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonda müzenin yanındaki alanda bir araya gelen kurum çalışanları, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla kampanyaya destek verdi.

Çalışanlar, müzenin etrafındaki alanlarda, sedir, ardıç ve iğneli çam fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, etkinlikte yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan kampanyaya kurum çalışanlarının gönüllü destek verdiğini ifade etti.

Fidanları Orman İşletme Müdürlüğü'nden temin ettiklerini belirten Çalışır, şunları kaydetti:

"Sedir, ardıç ve iğneli çamdan oluşan fidanların dikimini müzemizin etrafına gerçekleştirdik. Kampanyanın adı 'Geleceğe nefes ol.' Bugün diktiğimiz fidanlarla gelecek kuşaklar için bir nefes vermiş oluyoruz. Vatandaşlarımız gelecekte dikilen bu fidanların toprağa, hayata ve havaya verdiği nefesten istifade edecek. İnşallah müze etrafındaki ağaçlandırma faaliyetimiz artarak devam edecek. Bu bölge inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda şehrimizin nefes alacağı yerlerden olacak. Fidanların toprakla buluşmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."