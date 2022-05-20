"Genç Ahiler"in ürünleri fuarda tanıtıldı

Kırşehir'de düzenlenen "Genç Ahiler Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı"nda, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ürünler sergilendi.

Cacabey Meydanı'nda açılan fuarda, kentteki 8 meslek lisesinin 30 bölümünde eğitim gören öğrencilerin ürünleri tanıtıldı. Stantlarda, mobilyadan temizlik ürünlerine, metal işlerinden elektrik elektronik uygulamalarına kadar farklı çalışmalar yer aldı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standında öğrencilerin tasarım makinesinde yaptıkları uygulamalar, alzaymır hastaları için ürettikleri ilaç almayı hatırlatan robot ve robotik kodlama eserleri dikkati çekti.

Borsa İstanbul 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, stantlarına gelen vatandaşlara tansiyon, şeker ölçümü ve farklı tahliller için kan alımı yaparak hizmet verdi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Turan Altıok, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kırşehir Valiliği öncülüğünde açılan fuarda, meslek liselerinde eğitim gören geleceğin Ahilerinin yaptığı çalışmaları tanıtma imkanı bulduklarını söyledi.

Böyle fuarların mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması, öğrencilerin ürünlerinin sergilemesine katkı sağladığını vurgulayan Altıok, Kırşehir'de meslek liselerinin, Kovid-19 sürecinde dezenfektan ve maske üretimiyle önemini bir kez daha ispat ettiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Furkan Tokoğlu ise okulda hem eğitim gördüklerini hem de üretime katıldıklarını belirterek, ilacını almayı unutan hastalar için geliştirdikleri robotu tanıttıklarını ifade etti.