Kırşehir'de "Genç Kahramanlar Afete Hazırlanıyor" eğitimi - Son Dakika

Kırşehir Gençlik Merkezi tarafından "Genç Kahramanlar Afete Hazırlanıyor" eğitimi verildi.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'deki gençlerin afet bilinci kazanması amacıyla "Genç Kahramanlar Afete Hazırlanıyor" eğitiminin ilk etkinliğinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Olası afet anlarında aile ve tüm topluma yardımcı olunması, destek sağlanması amacıyla eğitimler verildiği aktarılan açıklamada, afet sırasında, öncesinde ve sonrasında yapılacaklarla organize edilebilecek çalışmaların anlatıldığı ifade edildi.

Birey ve ailelere yönelik afet bilinci eğitmeni gençlik lideri Emre Dilek'in online olarak gençlere eğitim verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet anında toplumu oluşturan bireylerin, yapması gereken çalışmalar ve bu çalışmaların ülkemiz, toplumumuz ve genç bireyler olarak bizler için ne kadar önemli olduğunu afet bilinci eğitimi ile online olarak gençlerimize anlattık. Afetlerde gönüllülük, afet çantası, temel ilk yardım eğitimleri, afet bilinci eğitimi ve takım çalışması eğitimlerini verdik. 20 kişilik kontenjan dahilinde eğitimlerin ardından katılım belgesi verilecek. Gençlerimizin afet konusunda bilgilenerek, çevresine faydalı bireyler olmalarını hedefliyoruz."