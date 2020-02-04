Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava - Son Dakika
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Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava

6 saat önce

Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava, System.String[]

Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Z. ile tutuksuz yargılanan M.Z. ve T.Z. ile tarafların avukatları katıldı.


Duruşmada, mahkeme başkanı gizli tanığın ifadesini taraflara okudu. Gizli tanık ifadesinde, düğünün sabah saatlerinde başladığını, kadınların evin avlusunda halay çektiği sırada olayın meydana geldiğini anlattı.

Sanık B.Z'nin birden fazla kez havaya ateş ettiğini gördüğünü vurgulayan gizli tanık, "Olayın olduğu sırada B.Z. havaya ateş ediyordu. Başka ateş edenler de vardı. B.Z. tarafından gelen silah sesinin ardından Gamze yere yığıldı. B.Z.'nin yakınları Gamze'yi hastaneye götürerek olayın olduğu yeri yıkadılar. Herkes olayı gördü ama görmemiş gibi davrandı. Bize, 'evlerinize dağılın' dediler." ifadelerine yer verdi.

Diğer tanıklar ise düğün sırasında silah seslerini duyduklarını ama Gamze Boynuince'yi öldüren silahı kimin ateşlediğini görmediklerini savundu.

Mahkeme başkanının, düğün görüntülerinin yok edilmesiyle ilgili sorusu üzerine tanıklar, "bilgilerinin olmadığını" ileri sürdü.

Tanıklardan N.Ö, B.Z'yi düğünde avlunun içinde ateş ederken gördüğünü öne sürerek, "Başka ateş edenler de vardı. B.Z. de havaya ateş ediyordu. Ancak, vurulma anında kimin ateş ettiğini görmedim." ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin ardından söz hakkı verilen sanık B.Z, gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Yalan söylüyor. İfadeleri çelişkili ve gerçek dışıdır. Diğer tanıkların ifadeleriyle de çelişmektedir. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatı da kanun gereği gizli tanığın ifadesinin başka delillerle desteklenemezse tek başına delil kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlememesi nedeniyle tahliyesini, gerçek suçluların bulunması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısının mütalaa için süre istediği duruşmada mahkeme heyeti, delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirerek, B.Z'nin adli kontrol kararıyla tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kırşehir merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde 15 Ağustos'ta bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu Gamze Boynuince (21) vurularak yaşamını yitirmişti.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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